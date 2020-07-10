В США обещают принять меры, если подтвердится информация о причастности РФ к нападениям на американских военных в Афганистане

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли пообещал «докопаться до сути» разведданных о якобы предлагаемых Россией вознаграждениях за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

«Мы собираемся добраться до сути всего этого, но я могу заверить семьи (военнослужащих), что защита наших сил (…) — это приоритет № 1 для каждого из нас», — заявил Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

«Мы собираемся выяснить, правда ли это на самом деле, и, если это правда, мы примем меры», — отметил он.

«На сегодняшний день, прямо сейчас, нами не установлены причинно-следственные связи между предполагаемой российской программой выплат и американскими военными потерями. Однако мы продолжаем поиски. Мы еще не закончили», — сказал Милли.

Ранее министр обороны США Марк Эспер в ходе слушаний в палате представителей также заявил, что ему не поступала информация о том, что Россия якобы платила афганским талибам за нападения на американских солдат в Афганистане.

«Насколько я помню, я не получал донесений, в которых содержалось слово «выплаты», — сказал он.

Глава Минобороны заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами.

«Все эти вещи, опять же, вредят безопасности нашей страны. Они подрывают наши войска, их безопасность. Они влияют на наши отношения с другими странами. Они подрывают нашу национальную политику. Это плохо», — отметил Эспер.

Газета New York Times в конце июня утверждала, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения «Талибан» за убийства американских военных в Афганистане.