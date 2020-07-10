В ожидании пятого ребенка: беременная Хилария Болдуин показала новое фото в нижнем белье

36-летняя супруга 62-летнего Алека Болдуина, Хилария, сейчас находится в радостном ожидании пятого ребенка. Фитнес-гуру почти каждый день фиксирует в инстаграме изменения в своем теле и рассказывает подписчикам, как держит себя в форме. Несколько часов назад она поделилась в своем микроблоге новым снимком, на котором позирует в нижнем белье и легкой тунике и демонстрирует заметно подросший живот.

Хилария Болдуин

В комментариях подписчики сразу же начали делать будущей маме комплименты и отмечать, что она потрясающе выглядит. Многие даже попробовали определить пол ребенка по форме ее округлившегося живота — большинство сошлись на том, что супруга актера ждет мальчика. Впрочем, эту информацию Хилария пока сохранила в тайне от фолловеров. Не ответила Болдуин и на вопрос, будут ли они с Алеком останавливаться на пятом ребенке.

Напомним, что перед тем как забеременеть в этот раз, Хиларии пришлось пережить два выкидыша подряд в течение года. О потере малышей Болдуин откровенно рассказала на своей странице в инстаграме, чтобы женщины, оказавшиеся в похожей ситуации, не чувствовали себя одинокими и виноватыми в случившемся. При этом фитнес-гуру сразу же обозначила, что они с мужем продолжат попытки забеременеть, потому что всегда мечтали о большой семье.

Хилария и Алек Болдуин

Кстати, во время недавнего подкаста Хилария Болдуин ответила на обвинения подписчиков в том, что при воспитании своих четверых детей она прибегает к услугам няни. Она сочла подобные нападки несправедливыми и объяснила почему:

Разговоры о няне — это так интересно. Люди будут вам писать: «Фи, так у нее есть няня». Но это не значит, что вы не заботитесь о своих собственных детях. Это значит, что я тоже работаю. Я работаю каждый божий день. И когда люди заставляют вас чувствовать себя плохо из-за этого, это ужасно несправедливо. Сейчас моим младшим детям два, три и четыре года, а у меня есть еще и семилетний ребенок. Это нормально — принимать помощь, и нет ничего постыдного в том, что вам ее оказывают другие люди.

Хилария также добавила, что ухаживать за четырьмя детьми ей очень помогает муж. Например, Алек вовсе не прочь вымыть посуду после ужина или собрать игрушки в доме или на заднем дворе в конце дня.

Хилария Болдуин с детьми