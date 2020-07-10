Украина будет искать своих граждан пропавших без вести на Донбассе

Омбудсмен из Украины Людмила Денисова анонсировала создание на территории украинского государства специальной комиссии по поиску пропавших без вести пленных на Донбассе. Решение относительно комиссии могут принять уже в ближайшее время.

Постановление правительства относительно создания и состава комиссии было согласовано на заседании правительственного комитета под представительством вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Как отмечается, создание комиссий предоставит возможность создать реестр пропавших без вести по категориям и решить вопрос деятельности поисковых групп. Планируется, что на заседаниях данной комиссии будут присутствовать родственники пропавших без вести людей.

Стоит отметить, что по состоянию на август месяц 2018 года на территории Украины пропавшими без вести считались 294 человека. Среди пропавших было множество гражданских