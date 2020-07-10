У перенесших коронавирус выявили тяжелые сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии в Ухане — китайском городе, откуда по миру, как считается, пошла пандемия, нашли длительные проблемы в работе иммунитета у пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Сбои не проходили несколько месяцев, но специалисты обнадеживают, что они все-таки обратимы.

«У пациентов через 4-11 недель после клинического восстановления все еще наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах», — сказано в исследовании.

Лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за иммунитет, становится значительно меньше при такой, например, инфекции, как ВИЧ.