Летняя жара способствует похудению при правильном подходе

В летние месяцы аппетит снижается из-за очень жаркой погоды, но даже в жару многие люди не могут сбросить лишний вес. Диетологи рассказали о наборе продуктов, употребляя которые в небольших объемах, вы сможете рекордно похудеть за короткие сроки.

В жаркую погоду эксперты советуют выбирать всего несколько продуктов, с помощью которых вы сможете контролировать аппетит. В первую очередь, на завтрак употребляйте исключительно овсяную кашу или вареные яйца. Эти продукты помогут контролировать аппетит в течение нескольких часов.

Яйца можно дополнить томатом или огурцом, а овсянка будет прекрасно сочетаться со свежими ягодами. Между приемами пищи, в том случае, если вы чувствуете острый голод, съедаете 10 граммов горького шоколада. Ежедневно можно употребить не более 30 граммов этого десерта. Он резко подавляет аппетит и вызывает чувство жажды. Диетологи советуют запивать шоколад большим количеством воды.

На ужин выбирайте любые листовые овощи или яблоки, можно съесть половину авокадо и отварное яйцо. В обеденные часы лучше остановить выбор на отварной индейке или курице, которые нужно употреблять с большим количеством пряностей и специй. Кроме того, эксперты рекомендуют выпивать не менее 2 чашек зеленого чая в день, добавив в него пару листиков свежей мяты.