Кортни Стодден о своих отношениях с Брайаном Остином Грином: «Он хотел, чтобы я была его маленьким секретом»

Если в личной жизни 34-летней Меган Фокс после расставания с 46-летним супругом все предельно ясно (актриса встречается с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером), то у звезды сериала «Беверли-Хиллз 90210» в этом смысле далеко не все так однозначно. После разрыва с женой актера уже успели заподозрить в двух романах: с 25-летней американской моделью Кортни Стодден и с ее 38-летней австралийской коллегой Тиной Луис.

Вчера Стодден в интервью Fox News впервые рассказала об их отношениях. Актера она назвала бабником и призналась, что он не хотел, чтобы об их романе стало известно публике.

Брайан хотел, чтобы я была его маленькой тайной. Я заблокировала его после того, как несколько других женщин, с которыми он заигрывал, рассказали мне об этом. Я верю им,

— призналась она.

Кортни Стодден

Сам актер назвал Стодден «очень милой», однако отметил, что она его разочаровала.

Она — хороший человек, но иногда делает плохой выбор,

— сказал он.

Брайан также обвинил ее в попытке создать проблемы для него и Тины Луис, когда Стодден заявила, что потрясена новостью, что они встречаются.

Тот факт, что она решила преподнести это так, словно я встречаюсь с Тиной, что могло создать проблемы для меня, отца троих маленьких детей, меня расстроил,

— сказал он.

Какие отношения связывают актера с Луис, он не сказал, но о модели отзывался очень тепло.

Тина действительно классная. Мы правда провели с ней время в ресторане, когда нас засняли вместе, а потом все написали, что у нас было свидание. Она милейшая женщина,

— отметил он.

Тина Луис