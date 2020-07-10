Какие города Украины больше других пострадали от глобального потепления

За последние три десятилетия глобальное потепление происходило на всей территории Украины, однако темпы повышения температуры колебались в разных областях.Об этом рассказали сотрудники геофизической лаборатории.

Они подчеркнули, что глобальное потепление меньше всего затронуло Ужгород.

«Больше всего за последнее 30-летие потеплело в Чернигове и Киеве — на 1,6°, а меньше всего — в Ужгороде — на 0,9°», — рассказали климатологи. Также они подчеркнули, что по сравнению с другими странами, темпы климатических изменений в Украине происходят намного быстрее. Кроме того, изменения климата привели к уменьшению количества осадков, и дефицит увлажнения рекордно возрос.

Нужно отметить, что ранее заведующая отделом метеорологии и климатологии Гидрометцентра , напротив, рассказала, что в связи с климатическими изменениями количество осадков в Украине должно увеличиваться с каждым годом.

По ее словам, увеличение количества осадков будет связано с повышением интенсивности конвекции. К таким процессам приводит повышение температуры в умеренных широтах, где очень высокая влажность. Заведующая напомнила, что в последние годы также участились случаи выпадение града, причем больших размеров.