Израильские археологи сделали неожиданное открытие о предках евреев и их странной культуре

Миллионы посетителей заповедника Иегудия не подозревают, что тропа, по которой они ходили, пересекает ключ к пониманию загадочной культуры древних строителей, когда-то жившей в этом районе.

В рамках нового исследования, проведенного Управлением древностей Израиля и исследователями колледжа Тель-Хай, были обнаружены наскальные гравюры на четырех дольменах — гигантских погребальных сооружениях — в Галилее и на Голанах.

Эти гравюры впервые проливают свет на таинственную древнюю культуру строителей дольменов. Открытие было опубликовано на прошлой неделе в журнале Asian Archaeology.

Обнаруженные наскальные рисунки разнообразны: на дольмене в заповеднике Иегудия инспектор Общества защиты природы в Израиле обнаружила вырезанные изображения рогатых животных, таких как горные козлы, антилопы и дикие коровы; на другом дольмене изображено человеческое лицо; на третьем было обнаружено множество геометрических фигур.

Дольмены, погребальные сооружения, построенные из огромных камней, являются одним из самых впечатляющих археологических явлений на территории Израиля. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эти гигантские каменные сооружения были построены в раннем бронзовом веке, 4 000 — 4 500 лет назад.

В Верхней Галилее и на Голанских высотах были обследованы сотни дольменов, однако сами дольмены и культура, которая их построила, еще не получили должного внимания. В последние годы возобновился интерес к изучению дольменов на Ближнем Востоке, и исследования привели к новым и захватывающим открытиям.