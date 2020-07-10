Израильские археологи сделали неожиданное открытие о предках евреев и их странной культуре

Миллионы посетителей заповедника Иегудия не подозревают, что тропа, по которой они ходили, пересекает ключ к пониманию загадочной культуры древних строителей, когда-то жившей в этом районе.
В рамках нового исследования, проведенного Управлением древностей Израиля и исследователями колледжа Тель-Хай, были обнаружены наскальные гравюры на четырех дольменах — гигантских погребальных сооружениях — в Галилее и на Голанах.
Эти гравюры впервые проливают свет на таинственную древнюю культуру строителей дольменов. Открытие было опубликовано на прошлой неделе в журнале Asian Archaeology.
Обнаруженные наскальные рисунки разнообразны: на дольмене в заповеднике Иегудия инспектор Общества защиты природы в Израиле обнаружила вырезанные изображения рогатых животных, таких как горные козлы, антилопы и дикие коровы; на другом дольмене изображено человеческое лицо; на третьем было обнаружено множество геометрических фигур.
Дольмены, погребальные сооружения, построенные из огромных камней, являются одним из самых впечатляющих археологических явлений на территории Израиля. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эти гигантские каменные сооружения были построены в раннем бронзовом веке, 4 000 — 4 500 лет назад.
В Верхней Галилее и на Голанских высотах были обследованы сотни дольменов, однако сами дольмены и культура, которая их построила, еще не получили должного внимания. В последние годы возобновился интерес к изучению дольменов на Ближнем Востоке, и исследования привели к новым и захватывающим открытиям.
Профессор Гонен Шарон, руководитель программы по изучению Галилеи в колледже Тель-Хай, который написал эту статью вместе с Ури Бергером из Управления древностей Израиля, говорит: «Несколько лет назад на внутренней стене огромного дольмена в поле близ кибуца Шамир были обнаружены гравюрой. Это был первый случай, когда наскальные рисунки были задокументированы в контексте дольменов на Ближнем Востоке. После этого открытия мы запустили исследовательский проект по поиску и документированию дольменного искусства на всей территории Эрец Исраэль. Мы обследовали десятки дольменов в Верхней Галилее и на Голанах, пытаясь раскрыть мир этой загадочной цивилизации, существовавшей более 4 000 лет назад и оставившей только дольмены в качестве доказательства их богатой культуры».
По словам Ури Бергера, археолога из Управления древностей Израиля: «На сегодняшний день в Израиле и в соседних странах было обнаружено множество дольменов, но мы почти ничего не знали о цивилизации этих суперстроителей, кроме остатков огромных сооружений, которые они оставили в качестве доказательства их существования в регионе. Гравюры на камнях впервые открывают окно для понимания культуры, стоящей за строительством этих дольменов. В Кирьят-Шмоне была обнаружена гигантская плита, служившая стеной погребальной камеры, на которой вырезаны очертания человеческого лица. Паула Фоули, бдительный инспектор Общества по охране природы в Израиле, работавшая в заповеднике Иегудия на Голанах, связалась с нами после обнаружения гравюр в дольмене, расположенном в заповеднике. Мы были поражены, увидев семь животных с рогами разных видов, выгравированными в сложной композиции на стенах погребальной камеры».
«Исследование постепенно раскрывает тайну, окружающую культуру, ответственную за один из крупнейших и наименее понятных строительных проектов в истории Эрец Исраэль. С новыми открытиями дольменов, возможно, мы начнем определять художественную технику, мировоззрение и социальную организацию этого загадочного населения».
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