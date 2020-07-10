«Дела» против Порошенко будут иметь очень плохие последствия для Зеленского лично

Расчет Петра Порошенко базируется на одной психологической особенности Владимира Зеленского: тот ни за что не откажется от навязчивой идеи посадить своего предшественника.

Скандал вокруг Олега Корецкого, который руководил следственной группой ГБР по «делам Порошенко», набирает обороты. И очень похоже на то, что он будет иметь долговременные последствия лично для Владимира Зеленского.

8 июля вышло интервью, которое Корецкий дал «Прямому каналу». Следователь рассказал немало интересного, например то, что руководители ГБР требовали от следственной группы признать телеканал «Прямой» вещественным доказательством с последующим его арестом в одном из уголовных производств в отношении Петра Порошенко.

Корецкий также заявил о давлении со стороны руководства ГБР и конкретно первого замдиректора ГБР Александра Бабикова. «Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решение по отдельным делам, закрывать производство. Уже любые сроки нарушаются. Тогда я стал им вообще неугоден, и они мне говорят: «Мы тебя здесь не видим, уходи!» Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: «Тогда мы тебя сократим «. Говорю: «Попробуйте, сокращайте, будем судиться».

На вопрос, кто требовал от него уволиться, Корецкий ответил: «Бабиков». Вообще же было видно, что следователь тщательно взвешивает слова, определяя, что сказать сейчас, а что пока что попридержать за зубами.

Отметим еще ряд интересных деталей, которые сейчас живо обсуждаются в соцсетях. Как утверждает Корецкий, полтора месяца назад от Бабикова поступила команда вызывать Порошенко по всем делам, даже по тем, где он уже был допрошен и никакого смысла вызывать его не было. По словам Корецкого, большинство, если не все дела против Порошенко не просто не имеют доказательств, не просто не содержат улик или состава преступления — часто нет даже факта преступления или какого-либо ущерба. Несмотря на это, следственной группе были даны указания, что закрывать дела не надо, а надо «еще порасследовать».

Также Корецкий коснулся дела против Порошенко о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Напомним, по этому делу сторона обвинения в ночь с 7 на 8 июля добилась судебного решения о продлении расследования на три месяца, до 10 октября, и на судебном заседании 8 июля ходатайствовала избрать пятому президенту меру пресечения в виде личного обязательства на срок до той же даты, 10 октября, а затем, когда адвокаты Порошенко попросили вызвать в качестве свидетеля Корецкого, вдруг резко передумала, объявила о завершении расследования и попросила закрыть судебное заседание.

Так команда Порошенко всухую выиграла Печерский суд у ГБР и ОГП, что стало главным событием 8 июля и вызвало нешуточную панику у генпрокурора Ирины Венедиктовой.