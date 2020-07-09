Звезда сериала «Хор» пропала без вести после прогулки на лодке, оставив сына

Как сообщают западные СМИ, 33-летняя звезда сериала «Хор» Ная Ривера пропала без вести. Вместе со своим четырехлетним сыном Джози вчера около часа дня она арендовала лодку, чтобы отправиться на прогулку по озеру Пиру в Национальном лесу Лос-Падрес, штат Калифорния. Однако спустя три часа мальчик был найден в лодке один.

Ная Ривера с сыном Джози

Сразу же после того, как об исчезновении актрисы были уведомлены должностные лица, начались ее поиски — к ним подключили команду водолазов, вертолеты и беспилотники.

Вероятно, сын звезды сказал представителям правопорядка, что они с мамой отправились купаться, но в лодку звезда сериала «Хор» так и не вернулась. В лодке мальчика нашли в спасательном жилете.

Автомобиль актрисы был найден на стоянке с ее сумкой внутри него. Как сообщают журналисты NBC, в департаменте шерифа округа Вентура полагают, что она предположительно мертва.

Ная Ривера стала известна благодаря сериалу «Хор», в котором она сыграла чирлидершу Сантану Лопес. Причем сначала ее персонаж был далеко не центральным, но со временем ее героиня стала одной из ключевых.

Ная Ривера в сериале «Хор»

Сына Ривера родила от актера Райана Дорси, с которым развелась два года назад.