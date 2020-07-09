Зеленский объяснил проблемы Украины «високосным годом»

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в скором времени страна сможет преодолеть все свои проблемы. Его слова приводит УНН.

Текущее положение в экономике украинский лидер объяснил «сложным високосным годом».

«Не хочу ничего обсуждать, мне кажется, все и так всё прекрасно понимают. Это я к тому, что друзей у нас мало. Мы всё преодолеем, выйдем из ситуации. Високосный год, как говорят, самый трудный», — заявил он.

Ранее внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза назвал Зеленского «бедоносцем» после затопления стадиона «Южный» в Одесской области, который посетил глава государства. По словам Березы, президент похвалил себя и свою команду, «рассказал, каким хорошим вышел стадион», и уехал.

«Первый же дождь, который пошел после отъезда Зеленского, затопил этот самый хваленый стадион. После ливня ковры с имитацией травы раздулись и поплыли, а стадион превратился в сплошную лужу. В общем, Зеленский таки бедоносец», — продолжил депутат.