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Зак Снайдер поделился деталями своей версии «Лиги справедливости»

Зак Снайдер поделился деталями своей версии "Лиги справедливости"

Режиссер Зак Снайдер пообщался с подписчиками в соцсети и поделился новыми деталями своей версии фильма «Лига справедливости».

Как сообщается на странице DR Movie News в Twitter, о проекте известно, что:

в картине будет изначальный дизайн злодея Степпенвульфа;
в фильме ожидается оригинальный саундтрек от Junkie XL;
будут также сцены с кошмарами Брюса Уэйна, в которых появляются Дарксайд и злой Супермен;
в ленте будет камео Кэвина Костнера.

Ныне команда работает над спецэффектами.

Режиссерскую «Лигу справедливости» покажут эксклюзивно на HBO Max в 2021 году. На будущем виртуальном фестивале DC FanDome, который пройдет в августе, обещают поделиться подробностями о картине, а также представить новый тизер фильма.

9 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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