Зак Снайдер поделился деталями своей версии «Лиги справедливости»

Режиссер Зак Снайдер пообщался с подписчиками в соцсети и поделился новыми деталями своей версии фильма «Лига справедливости».

Как сообщается на странице DR Movie News в Twitter, о проекте известно, что:

в картине будет изначальный дизайн злодея Степпенвульфа;

в фильме ожидается оригинальный саундтрек от Junkie XL;

будут также сцены с кошмарами Брюса Уэйна, в которых появляются Дарксайд и злой Супермен;

в ленте будет камео Кэвина Костнера.

Ныне команда работает над спецэффектами.

Режиссерскую «Лигу справедливости» покажут эксклюзивно на HBO Max в 2021 году. На будущем виртуальном фестивале DC FanDome, который пройдет в августе, обещают поделиться подробностями о картине, а также представить новый тизер фильма.