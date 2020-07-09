Япония получит принципиально новое оружие

Министр обороны Японии Томохиро Ямамото в своем твиттере опубликовал фотографии из посещенного им Исследовательского центра по авиационным и ракетным технологиям Сил самообороны в Токио, на одну из которых попал макет перспективной гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Ее разработка ведется под контролем Агентства по закупкам, технологиям и снабжению (ATLA) министерства обороны Японии.

Попавший на фотографию макет выполнен в разрезе и демонстрирует основные узлы перспективного боеприпаса. В частности, отчетливо виден аэродинамический обтекатель, часть с боевым зарядом, топливный бак, а также гибридный сверх- и гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

Разработка японской гиперзвуковой противокорабельной ракеты ведется с 2019 года. Боеприпас будет выполнен двухступенчатым. Первая ступень будет разгонять ракету до скорости в 3 Маха. На этой скорости будет включаться прямоточный двигатель в сверхзвуковом режиме. Он будет разгонять боеприпас до 5 Махов и переходить в гиперзвуковой режим, в котором сможет обеспечивать скорость полета до 15 Махов.

Предполагается, что гиперзвуковая ракета сможет выполнять полеты на большой высоте на гиперзвуковой скорости и при этом маневрировать, существенно осложняя ее перехват. Полет ракеты к цели будет осуществляться комбинированной GPS и инерциальной системой навигации.

Макет гиперзвуковой противокорабельной ракеты

Кроме того, за наведение боеприпаса будут отвечать радиолокационная и тепловизионная системы наведения. Ракета будет оснащена одним из двух типов боевых частей: проникающей бронебойной и со множеством формируемых взрывом ударных ядер. Последняя будет применяться для поражения наземных целей. Другие подробности о японской ракете пока не раскрываются.