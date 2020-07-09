Врачи заявили, что кетчуп нужно есть 3 раза в неделю

Испанские ученые открыли неожиданные полезные свойства кетчупа, если его употреблять 3 раза в неделю. При этом он должен быть приготовленным исключительно из помидоров.

Биологи из Политехнического университета Валенсии, расположенного в Испании, заявили, что кетчуп может спасать от рака.

Итоги исследования ученых показали, что употребление томатного соуса, включая кетчуп, значительно снижает риск возникновения рака кишечника и желудка.

В ходе исследования было установлено, что тушеные помидоры, которые идут в соусы, приносят организму немалую пользу, поскольку в процессе такой готовки сохраняется ликопин, который усиливает действие пробиотиков. Это вещество приводит к росту полезных бактерий, благоприятно влияющих на микрофлору кишечника.

Помимо того, ликопин медики относят к лучшим антиоксидантам, защищающим организм от губительного воздействия свободных радикалов, что важно для профилактики и предотвращения рака.

Эксперты пришли к выводу, что употребление томатных соусов приводит к замедлению распространения зараженных раковых клеток в организме и, в конечном счете, к их гибели.

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Напомним, эксперты уверяют, что недостаток томатной пасты в составе кетчупа «компенсируют» загустителями типа крахмала.