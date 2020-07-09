Венсан Кассель показал, как выглядел 30 лет назад

Французский актер Венсан Кассель решил поностальгировать и пересмотреть фотоальбомы.

Так, на своей странице в Instagram 53-летний знаменитость опубликовал архивную фотографию, сделанную 30 лет назад.

На снимке 23-летний Кассель улыбчиво позировал вместе с рэпером RCKNSQT. Венсан с кудрявыми темными волосами позировал на переднем плане. Звезда был одет в голубую кофту и джинсы. Актер отметил, что фото сделано в 90-х.

В ответ фанаты взорвались комментариями и засыпали кумира комплиментами. Так, сторонники отметили, что Кассель был очень привлекательным парнем.