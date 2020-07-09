В США число случаев коронавируса взлетело к 3 миллионам

В американских штатах Флорида и Техас, ставших новыми очагами коронавирусной инфекции, выявляют все больше больных. Там зарегистрировано уже более 223 тыс. и 216 тыс. случаев, соответственно.

Лидирует, однако, по числу заражений Нью-Йорк с чуть менее чем 399 тыс. пациентов. Этот штат был эпицентром COVID-19 в начале пандемии.

Также много больных в Калифорнии — почти 285 тыс.

Общая статистика по США, согласно Институту Джонса Хопкинса — 3 млн 9 тыс. 611 заболевших, это первое место в мире по заболеваемости. От последствий коронавируса умерли почти 131,5 тыс. американцев.