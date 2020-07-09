В Словении сожгли странную статую Мелании Трамп

Появившаяся год назад около Севницы, родного города 50-летней Мелании Трамп, статуя в ее честь просуществовала недолго — на днях она сгорела дотла. Случилось это в День независимости США, 4 июля.
Местная полиция пообещала американскому художнику Брэду Дауни, которому принадлежит идея скульптуры, провести расследование и выяснить, кто это сделал.
Я хочу знать, почему они это сделали,
— отметил он.
Статуя Мелании Трамп
По его словам, идея статуи состояла в том, чтобы подчеркнуть спорную иммиграционную политику Дональда Трампа, в то же время давая понять, что сама Мелания является иммигранткой.
Автором деревянной статуи стал словенский скульптор Алес Зупевц — ее он создал при помощи бензопилы. Интересно, что местным жителям его произведение не понравилось — скульптуру они раскритиковали и высмеяли, сравнив ее с мультипликационным персонажем Смурфеттой. Зупевц изобразил Меланию в платье от Ralph Lauren — том самом, в котором она присутствовала на инаугурации своего супруга Дональда Трампа.
К слову, досталось не только «деревянной Мелании», но и скульптуре ее мужа: в начале года с его статуей в Словении разделались таким же образом.
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