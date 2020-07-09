Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

Действие меморандума между правительствами Украины и России о сотрудничестве в борьбе с терроризмом прекращено. Решение принял украинский Кабинет министров.

Как отметили представители кабмина Украины, решение позволит создать дополнительные основания для защиты национальных интересов Украины в условиях агрессии России.

Теперь украинский МИД должен оповестить российских коллег о том, что соглашение прекращает свое действие.

Документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «борьба с терроризмом не должна быть жертвой и заложником каких-то геополитических игр».

«То, что украинское руководство занимается именно геополитическими играми, сомнений не вызывает ни у одного мало-мальски сведущего наблюдателя», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста. Он также отметил, что власти Украины имеют право на выход из разного рода соглашений.