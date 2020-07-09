Ученые: древние индейцы и полинезийцы общались, преодолевая тысячи километров

В доисторическое время люди путешествовали между Южной Америкой и восточными островами Полинезии. Такое предположение у историков возникло уже некоторое время назад, но сейчас этому появилось новое доказательство.

На основе исследования ДНК ученые пришли к выводу, что индейцы и полинезийцы контактировали друг с другом примерно в 1200 году н.э.

Специалисты несколько десятков лет не могли прийти к единому мнению о том, насколько тесно эти народы взаимодействовали друг с другом.

В 1947 году норвежский путешественник Тур Хейердал отправился на плоту «Кон-Тики» через Тихий океан — из Южной Америки в Полинезию. Он хотел доказать, что преодолеть подобный маршрут возможно.

Стартовав в Перу, Хейердал и еще пять путешественников находились в пути в общей сложности 101 день, а их плот, построенный из бальсового дерева, преодолел около 7 тыс. км. В итоге, 7 августа их плот прибило к рифам атолла Рароиа островов Туамоту.

До нынешнего моменты сторонники версии о контактах между индейцами и полинезийцами приводили в качестве основных доказательств общие культурные аспекты, например, использование похожего слова для урожая. По их мнению, общение происходило до появления европейских колонизаторов в Южной Америке.

Оппоненты этой теории ссылались на научные работы с противоположными выводами и на то, что территории были разделены тысячами километров океана.

Александр Ионнидис из Стэнфордского университета и ученые других университетов проанализировали генетические данные более 800 жителей прибрежных областей Южной Америки и Французской Полинезии.

Они пытались найти фрагменты ДНК, которые совпадали бы у обеих групп, и идентичные по происхождению сегменты, которые показали бы, что у людей когда-то были общие предки.

«Мы обнаружили у жителей нескольких полинезийских островов идентичные по происхождению сегменты, восходящие к североамериканским индейцам», — сказал Ионнидис. По его словам, это убедительно доказало, что группы взаимодействовали друг с другом.

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption Норвежский путешественник Тур Хейердал преодолел несколько тысяч километров на плоту «Кон-Тики»

Попросту говоря, когда-то между полинезийцам и индейцами произошел контакт, после чего родились дети, в которых сочеталось как полинезийское, так и индейское происхождение.

Статистический анализ показал, что это случилось примерно в 1200 году. Как раз в этот период полинезийцы заселяли острова Тихого океана.

Исследователи также выяснили, что индейцы, контактировавшие с полинезийцами, происходили с территории, где сейчас находится Колумбия.

Предыдущие аналогичные исследования геномов людей из этих регионов уделяли основное внимание острову Пасхи, известному своими огромными каменными истуканами, потому что это ближайший к Южной Америке населенный остров Полинезии.

Но выводы нынешнего исследования подкрепляют теорию о том, что первый контакт произошел в архипелаге Восточной Полинезии. Именно этой версии придерживался Тур Хейердал.

Моделирование погодных условий, включая ветер и течения, показало, что до Полинезии проще всего добраться, отправившись из нынешних Эквадора и Колумбии. С большой долей вероятности путешественники в итоге оказались бы на Маркизских островах, а затем на островах Туамоту.

Оба эти архипелага находятся в самом центре региона, в котором ученые выявили у местных жителей ДНК индейцев.

Ранее исследователи отмечали поверхностное сходство между монолитными статуями, найденными в Полинезии и в Южной Америке.

Ранее в качестве доказательства контакта между двумя группами исследователи приводили похожее звучание слова, обозначающего батат. Полинезийцы называют его «кумала», а, например, на языке племени каньяри из Эквадора это слово звучит как «кумал».

https://www.bbc.com/