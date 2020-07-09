США возвращает смертную казнь

В США,после перерыва в 15 лет,возобновят смертную казнь.

По информации, проведение казней путем введения осужденным смертельной инъекции начнется с 13 июля.

Всего за неделю смертельные инъекции будут сделаны трем заключенным тюрьмы в штате Индиана, приговоренным к высшей мере наказания за убийство детей. Членам семей преступников и их жертв разрешат присутствовать при процессе, однако в целях недопущения распространения коронавируса все они должны будут надеть защитные маски.

Ранее преступников приговорили смертной казни в Zoom. Human Rights Watch считает, что приговор к смерти нигерийского преступника с помощью Zoom является «жестоким и бесчеловечным»