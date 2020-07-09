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С 7 июля украинским военным разрешено использовать «Джавелин» на Донбассе

Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» значительно усилят украинскую армию в Донбассе. Как стало известно ранее, теперь ВСУ разрешено применять ПТРК на юго-востоке страны в оборонительных целях.  Украинским военным разрешено использовать «Джавелины» с 7 июля этого года.

Опасность  ПТРК для врага заключается в том, что у него два режима: ракету можно запустить по прямой, но можно и «уронить» ее сверху на башню танка, где ему не поможет активная защита. «Хитрая» ракета поразит цель даже за укрытием.

А командный стартовый блок (Command Launch Unit) с системой тепловидения позволяет увеличивать в 12 раз, что дает возможность поражения цели ночью.

Ранее глава ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак подтвердил, что отныне солдат будут отправлять в Донбасс с «Джавелинами», а сейчас военные активно обучаются их эффективно использовать.

9 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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