С 7 июля украинским военным разрешено использовать «Джавелин» на Донбассе

Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» значительно усилят украинскую армию в Донбассе. Как стало известно ранее, теперь ВСУ разрешено применять ПТРК на юго-востоке страны в оборонительных целях. Украинским военным разрешено использовать «Джавелины» с 7 июля этого года.

Опасность ПТРК для врага заключается в том, что у него два режима: ракету можно запустить по прямой, но можно и «уронить» ее сверху на башню танка, где ему не поможет активная защита. «Хитрая» ракета поразит цель даже за укрытием.

А командный стартовый блок (Command Launch Unit) с системой тепловидения позволяет увеличивать в 12 раз, что дает возможность поражения цели ночью.