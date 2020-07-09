Россия включила известного журналиста Аркадия Бабченко в список террористов

Росфинмониторинг внес журналиста Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в реестре 9 июля.
О причинах такого решения не сообщается.
Аркадий Бабченко с 2017 года находится за пределами России. Сейчас он проживает в Киеве. В последние годы Бабченко известен крайне негативными высказываниями в отношении российских властей.
В июне 2018 года власти Украины сообщили, что Бабченко убит. Через сутки он появился на пресс-конференции, где было заявлено, что убийство было инсценировкой. СБУ заявила, что на Бабченко готовили покушение российские спецслужбы, и инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.
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