Роботы Boston Dynamics маршем прошли по опустевшему стадиону в Японии и напугали зрителей

Робопсы Spot от знаменитой компании Boston Dynamics станцевали на опустевших трибунах бейсбольного стадиона в Японии. У этого жуткого действа на деле была невинная задача — взбодрить японских игроков в бейсбол в отсутствии настоящих болельщиков. Но вместо этого знаменитые роботы вновь напугали интернет.
Из-за коронавируса во многих странах мира соревнования и игры проходили при пустых трибунах. А если на стадионе и появлялись зрители, то часто они оказывались чем-то нелепым.
Японские болельщики славятся своими выступлениями на трибунах, но заменившие их роботы смогли устроить куда более впечатляющее (и жуткое) шоу.
Шоу вышло не только зрелищным, но и дорогим — один четвероногий Spot стоит 75 тысяч долларов. Зато на роботах Pepper организаторы сэкономили, ведь их производит та же компания, которой принадлежит и бейсбольный клуб Hawks. Pepper прочно вошёл в быт многих японцев, и его можно увидеть даже в домах людей с средним достатком.
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