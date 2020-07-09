Пропавший мэр Сеула найден мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун, об исчезновении которого сегодня заявила его дочь, найден мертвым, передает корейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на местную полицию.

Есть ли на теле следы насильственной смерти на данный момент, не сообщается.

Родственница обратилась в правоохранительные органы 9 июля в 17:17 по местному времени, сказав, что «отец вышел из дома 4-5 часов назад и оставил телефон, но телефон был выключен». Новость об обнаружении трупа опубликована 10 июля после полуночи по времени Сеула.