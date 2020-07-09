Потенциальный кандидат в президенты США сошел с ума

Собеседники портала рассказали, что семья рэпера крайне обеспокоена его поведением. По их словам, Уэст переживает фазу биполярного аффективного расстройства, и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.
Источники отметили, что родственники артиста ожидают скорого возвращения Уэста в норму.
Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Позже он дал интервью, в котором раскрыл подробности своей кампании: пообещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма «Черная пантера», назвал себя противником абортов, объявил вакцинацию «меткой дьявола» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы. Музыкант добавил, что назовет свое политическое объединение «Партия дня рождения».
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