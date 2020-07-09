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PayPal уходит из России с 31 июля

Международная платежная система PayPal сообщила о прекращении переводов между пользователями внутри России с 31 июля, следует из сообщения компании.
«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — указано на сайте платежной системы.
Помимо этого, PayPal удалила комиссии за платежи внутри страны из таблицы комиссий.
9 июля, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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