Новая власть «делами» против Порошенко сама себя загнала в патовое состояние

Со слов Венедиктовой,последнее дело на Порошенка — это дело,» по которому собраны достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления». Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Но, отметила она, многочисленные недостатки и противоречия УПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими, затягивая дело.

Странное заявление, ведь, во-первых, разработчиком и соавтором украинского УПК, принятого в апреле 2012 года, был Андрей Портнов, с подачи которого расследуется подавляющее большинство дел против Порошенко.

Во-вторых, на протяжении года при власти монобольшинства, в состав которого входила и Венедиктова, ничего не мешало принять изменения в УПК, сделав его нормы более жесткими.

В-третьих, если бы в этом деле было достаточно доказательств, как говорит Генпрокурор, то, видимо, сторона обвинения вела себя бы иначе, доказывая правоту, а не путалась бы в вариантах меры пресечения.

Похоже на то, что внутри ГБР и Офиса Генпрокурора происходят какие-то внутренние процессы, когда часть сотрудников бойкотирует расследование дел против Порошенко, не желая участвовать в политических преследованиях, а часть пытается выслужиться, давая ход сомнительным подозрениям.

При этом над Ириной Венедиктовой и Александром Бабиковым висит дамоклов меч — они должны организовать выполнение предвыборного обещания Зеленского стать «приговором» Порошенко. Отсюда и избранная тактика: важен не результат, ведь судебных перспектив дела, в которых фигурирует пятый президент, не имеют, а сам процесс, демонстрация Зе-избирателям, что обещанные им посадки возможны. Только этому мешают то несовершенный УПК, то адвокаты, которые якобы затягивают дело, то давление улицы.

На самом же деле у Банковой, Венедиктовой и Бабикова остается не так уж много времени, чтобы решить, что делать с делами против Порошенко — и дальше имитировать процесс или закрыть данные производства из-за отсутствия состава преступления. Второй шаг приведет к рейтинговым потерям президента и его «слуг», но продолжение расследований обещает еще большие потери как для Зеленского, так и для страны.