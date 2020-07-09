NASA завершило проектирование большой межпланетной станции Psyche

Специалисты NASA успешно завершили этап проектирования автоматической межпланетной станции Psyche, которая будет исследовать металлический астероид Главного пояса (16) Психея, и перешли к этапу изготовления всех систем и научных приборов. Запуск станции в космос намечен на август 2022 года, а к астероиду она должна прибыть в начале 2026 года, сообщается на сайте NASA.

Целью новой межпланетной станции Psyche, разрабатываемой NASA в рамках программы Discovery, стал астероид (16) Психея, находящийся в Главном поясе астероидов. Он относится к спектральному классу М и содержит очень много металлов, таких как железо, никель, золото и платина. Это один из самых тяжелых известных на сегодня астероидов, его масса составляет примерно 2,41×1019 килограммов, а размеры — 274×231×176 километров. Предполагается, что Психея может быть металлическим ядром протопланеты или его фрагментом, которое образовалось в результате столкновения с крупным небесным телом в ранней Солнечной системе. Детальные исследования подобных тел позволяют не только узнать больше о механизмах формирования планет и ядер, но и помочь в развитии технологий добычи полезных ископаемых в космосе.

Старт миссии намечен на август 2022 года, до астероида станция доберется при помощи холловских двигателей, использующих ксенон, электроэнергией все системы аппарата будут обеспечивать солнечные батареи. Ожидается, что Psyche прибудет к астероиду в конце января 2026 года, после чего начнет его комплексное изучение с орбиты при помощи магнитометра, мультиспектральной камеры, гамма-и нейтронного спектрометра и микроволнового инструмента для изучения гравитационного поля Психеи и ее внутренней структуры. Для передачи данных на Землю будет использоваться экспериментальная система лазерной связи DSOC (Deep Space Optical Communications). Данные, собранные станцией, помогут картографировать поверхность Психеи, исследовать ее внутреннюю структуру и состав, понять, действительно ли она является ядром протопланеты, и помочь восстановить картину ее формирования и дальнейшей эволюции.

7 июля 2020 года NASA объявило о завершении этапа проектирования станции, включавшего в себя создание чертежей всех элементов аппарата и его научных приборов, изготовление и испытание прототипов и инженерных моделей и финальную проверку проектов всех систем станции. Теперь специалисты перейдут к этапу создания научных инструментов и подсистем станции. Начало сборки и испытаний намечено на февраль 2021 года, к апрелю 2021 года все приборы должны быть доставлены в главную чистую комнату Лаборатории реактивного движения NASA, где будут вестись все работы.

Еще одной новой межпланетной станцией, запуск которой состоится уже через год, стала «Люси», которая будет исследовать троянские астероиды Юпитера. Недавно выяснилось, что астероид Эврибат, который является одной из целей станции, обладает небольшим спутником, что делает его крайне интересным объектом для изучения.