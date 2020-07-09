На Аляске нашли остатки микродинозавра

Палеонтологи обнаружили в формации Принц-Крик на Аляске фрагмент челюсти дромеозаврида, близкого родственника заврорнитолеста, сообщается в PLoS ONE. Раньше там находили только отдельные зубы представителей этой группы. Учитывая размер челюсти, ее обладатель на момент гибели был очень молод и, скорее всего, вылупился из яйца недалеко от места, где умер. Вероятно, тероподы размножались за северным полярным кругом и жили там круглый год.

В конце мелового периода, примерно 70 миллионов лет назад, Аляска располагалась еще севернее, чем теперь. Климат там был не таким суровым, как сейчас (средняя температура самых холодных месяцев составляла около 2–4 градусов Цельсия), однако и теплым его назвать сложно (среднюю температуру самых теплых месяцев оценивают в 10–12 градусов Цельсия). Тем не менее в регионе продолжают находить множество видов динозавров и даже млекопитающих — самая северная находка метатериев, Unnuakomys hutchisoni, именно оттуда.

Непонятно, жили ли аляскинские динозавры круглый год на одном месте или мигрировали подобно северным оленям. Еще интересно, что подавляющее большинство рептилий оттуда были травоядными, а вот хищных теропод практически не находили. Они представлены только несколькими зубами, которые приписывают троодону и нанукзавру (последний пока считается самым северным тираннозавридом). Это верно и для одних из самых известных теропод дромеозаврид — пернатых близких родственников птиц. Таким образом, обсуждения экологии полярных хищных динозавров почти не велись за отсутствием материала.

Многие находки ископаемых остатков на Аляске были сделаны в формации Принц-Крик (кампанский и маастрихтский ярусы, верхний мел). Сейчас она расположена на 70 градусах северной широты, а во времена динозавров находилась еще на 13 градусов севернее. Там техасские и аляскинские палеонтологи во главе с Альфио Алессандро Хиаренса (Alfio Alessandro Chiarenza) из Имперского колледжа Лондона в 2005–2014 годах вели раскопки, в ходе которых обнаружили небольшой фрагмент челюсти с двумя зубами и несколькими зубными альвеолами на нем. Только один зуб вырос полностью, и у него края были пильчатыми, что показала световая и флуоресцентная микроскопия.

Фрагмент челюсти дромеозаврида с Аляски. A — альвеолы, rdt — зубы. Масштабный отрезок 2 миллиметра

По совокупности расположения зубов и альвеол, а также формы зубов исследователи отнесли их обладателя к дромеозавридам, а конкретно к подсемейству заврорнитолестин. Судя по разнице размеров зубчиков на разных поверхностях зуба находки, животное было очень молодо и лишь недавно вылупилось из яйца. Вряд ли за время своей короткой жизни оно преодолело большое расстояние — а значит, этот заврорнитолестин появился на свет на Аляске. Учитывая это и то, что современные позвоночные арктические хищники мигрируют редко (это скорее особенность местных крупных травоядных), исследователи предполагают, что дромеозавриды жили на Аляске круглый год и не мигрировали на большие дистанции.

Авторы статьи описали, как, по их мнению, выглядел типичный для аляскинских заврорнитолестин биом. Это, скорее всего, был ландшафт, где среди деревьев доминировали таксодиевые голосеменные, а нижние ярусы растительности составляли цветковые и папоротники. Вероятно, некрупные динозавры питались местными млекопитающими — например, тем же Unnuakomys hutchisoni.

Дромеозавриды — большая группа динозавров, ее представители сильно отличались друг от друга и по внешнему виду, и по размерам. Ютараптор достигал длины 5 метров.