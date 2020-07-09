Коллега Тома Круза рассказала, каким «животным» может быть актер во время работы

На счету американского актера Тома Круза есть множество успешных фильмов, но друзей от этого у него больше не стало. Виной тому — сложный характер мужчины. По крайней мере, так утверждает его коллега Тэнди Ньютон.

Красотка снималась с Томом во второй части франшизы «Миссия невыполнима», и этот опыт работы стал для нее довольно травматичным. Об этом она рассказала в интервью для New York magazine.

По словам Тэнди, знаменитость все время пытался доминировать над всеми членами съемочной площадки и отличался чрезмерным перфекционизмом, который граничил с настоящим террором.

Я так боялась Тома. Он очень старался быть хорошим человеком, но это давление… Он очень много берет на себя. Я думаю, что у него есть чувство, будто только он может сделать все настолько хорошо, насколько это возможно. – заявила женщина.

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Актриса вспомнила, как на съемку одной сцены с ее участием они потратили целый день, ведь Круз был недоволен ее работой, пытаясь помочь ей в своей властной манере, чем только усугубил ситуацию. В этот момент Ньютон почувствовала такой сильный стыд, что еще долго не могла успокоиться.

Потом мне позвонил Том, но не чтобы извиниться. Он сказал, что на следующей неделе они собираются переснять несколько сцен. Я была такой нежной и чувствительной. Сейчас я отреагировала бы на это совсем иначе. – объяснила Тэнди.