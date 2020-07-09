Киллер, убивший Мамихана Умарова, регулярно посещал Россию

Обвиняемый в убийстве уроженца Чечни Мамихана Умарова известного как Анзор из Вены, просил в Австрии политического убежища. Однако это не мешало ему регулярно бывать на РФ, при этом оба арестованных по делу отказываются сотрудничать со следствием, сообщает немецкая пресса.

По мнению западных комментаторов, убийство Мамихана Умарова является частью серии убийств выходцев из Чечни и вписывается в более широкий контекст атак на противников путинского режима. Об этом, в частности, написало издание Washington Post.

Der Standard напоминает, что следователи проверяют версию о политическом мотиве убийства. Власти Евросоюза должны принимать действенные меры, чтобы не допускать убийств политэмигрантов, указывают в этой связи многочисленные комментаторы.

Киллер убивший Мамихана Умарова на допросах не демонстрируют готовность к сотрудничеству со следствием, пишет издание Der Standard. «Убийца, 47-летний мужчина, был зарегистрирован в Ансфельдене в Верхней Австрии. Роль его сообщника пока не выяснена. Он утверждает, что якобы приехал вместе с жертвой в Герасдорф и сначала рассматривался как свидетель. После противоречивых показаний во время первого допроса его арестовали», — сообщает издание.



По данным журнала Der Spiegel киллер Сарали Ахтаев некоторое время жил в Украине, прежде чем приехал в Австрию и попросил убежища. Согласно данным, проверенным журналистами, в 2014 и 2015 годах этот человек бывал и на России. «Это кажется странным, учитывая, что, по его собственным словам, он был вынужден покинуть страну в связи с политическим преследованием», — пишет Der Spiegel.

По данным следствия, один из задержанных, также уроженец Чечни, прибыл на место преступления вместе с Умаровым. Убитый был участником программы защиты личности, поскольку полиция считала, что его жизнь находится в опасности. «По этой причине он получил австрийское имя Мартин Бек», — сообщил представитель следствия.

Убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее. «Однако его квартира находилась под наблюдением полиции», — сказал представитель прокуратуры.

Между тем, назадолго до своей смерти Мамихана Умарова возложил ответственность за свое возможное убийство на власти Австрии. По его словам, власти Австрии проявляют бездействие, несмотря на угрозу его жизни. Таким образом уже будучи мертвым он опроверг утверждение австрийской полиции, которая заявила, что Мамихан Умаров якобы отказался от защиты ВИДЕО.

Убийства выходцев из Чечни выглядят частью более широкой практики нападений за рубежом, организованные Москвой, включая химический теракт с помощью «Новичка» против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Великобритании и смерть от радиационного теракта с помощью полония в 2006 году бывшего российского агента ФСБ Александра Литвиненко, пишет в этой связи Washington Post.

Пресса также напоминает, что в июне Германия обвинила Россию в убийстве 40-летнего уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили. Был также убит блогер Имран Алиев во Франции.

Берлин не скрывает, что теракт против Зелимхана Хангошвили был организован Россией на государственном уровне. Это дело уже передано в суд. По данным немецкой Генпрокуратуры, обвиняемый по делу получил задание от российских властей.

Напомним, что Мамихан Умаров получил известность в соцсетях после того, как стал публиковать оскорбительные видео обращения к Кадырову, в которых он всячески унижал главаря марионеточного режима в Чечне, его семью и его подельников.

Незадолго до своего убийства Анзор из Вены объяснил, почему он публично оскорбляет и унижает Кадырова и его семью ВИДЕО.

Между тем министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер заявил о том, что по делу об убийстве Мамихана Умарова ведется интенсивное расследование.

«Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко разъяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию», — заявил Негаммер.

По словам министра, нарушающие закон радикальные группы «будут решительно поставлены на место».

«Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона», — пригрозил глава МВД Австрии, правда не уточнив, кого он подразумевает под термином «радикальные группировки» и «параллельными обществами». Не уж то банду Путина во главе с тербандой ФСБ?!

Отдел мониторинга Кавказ-Центр