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Известная актриса утонула в озере

Ная Ривера утонула во время купания в озере в Калифорнии. Сообщается, что звезда сериала «Хор» приехала к водоему вместе с четырехлетним сыном и арендовала лодку.

Вероятно, 33-летняя мама решила поплавать с ребенком, однако все закончилось трагедией.

На лодку мальчик забрался один, где его и нашли полицейские. Они предполагают, что Ная Ривера умерла, и продолжают искать тело погибшей с помощью вертолета и дрона.

Ребенок подтвердил, что купался вместе с мамой, однако на лодку она не вернулась. Заметил дрейфующее плавательное средство лодочник. Он увидел, что взрослых рядом с малышом не видно, и поднял тревогу.

9 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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