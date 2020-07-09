Экс-глава Генштаба Украины: вторжение России будет с Востока

Бывший начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко полагает, что «регулярные войска» России могут начать вторжение в страну, но не с юга, а с востока. Заявление военачальника приводит «Сегодня».
«Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций. Россия тоже это учитывает», — сообщил он.
По словам генерала, сценарии возможного вторжения с крымского направления рассматривались и раньше, поэтому у Киева есть соответствующие ожидания и планы по противодействию нападению.
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Однако, полагает он, Россия может реализовать другой сценарий: «не только на территории Луганской и Донецкой областей, но и на территории Запорожской, Херсонской областей в первую очередь».
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