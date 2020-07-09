Джуд Лоу скоро станет отцом в шестой раз

Очень скоро 47-летний Джуд Лоу станет отцом в шестой раз — вместе с 32-летней супругой Филиппой Коэн они ждут появления на свет своего первого общего ребенка.

Ну а вчера актера засняли с его 19-летней дочерью Айрис от брака с Сэйди Фрост. Выбрав комфортные наряды, они отправились на шопинг в район Хэмпстед в Лондоне.

Айрис уже давно известна не только как дочь знаменитого актера, но и как успешная модель. Девушка успела зарекомендовать себя в фэшн-индустрии и наряду с другими именитыми моделями участвовала в показах в рамках недель мод. Модельную карьеру выбрал и ее старший брат — 23-летний Рафферти.

Поклонники Айрис часто отмечают ее природную красоту и считают это ее главной изюминкой.

Самого Джуда Лоу, к слову, ждут перемены не только в личной жизни, но и в профессиональном плане: на днях стало известно, что он снимется в ремейке фильма «Питер Пэн», где исполнит роль Капитана Хука.