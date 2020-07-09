Дмитрий Ярош не советует силам,придерживющихся левых взглядов,поднимать мятеж в Украине

Дмитрий Ярош заявил в интервью , что созданная Ильей Кивой организация «За жизнь», придерживающаяся левых взглядов, является реальной попыткой осуществить антигосударственный мятеж.

При этом командующий Украинской добровольческой армии открыто пригрозил народному депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ярош подчеркнул, что он уже не мальчик, чтобы за кем-то бегать. Поэтому проблема будет решаться другим способом. Как объяснил командующий УДА , «мы их просто легонько перестреляем, и все». Ярош подчеркнул, что бороться с такого рода мероприятиями следует решительно и жестко.

Также он напомнил, что ранее уже было несколько инцидентов, непосредственно связанных с деятельностью сил, придерживающихся левых взглядов. Кроме того, они не встали на защиту Украины от российской агрессии. Впрочем, важно понимать, что реальную угрозу левые организации могут представлять только лишь в одном случае — если у них есть действительно сильный покровитель, такой, например, как Российская Федерация.