Дмитрий Песков не верит в подлинность записи разговора Порошенко и Путина

Дмитрий Песков прокомментировал запись разговора Порошенко и Путина и указал на явную несостыковку в этом деле.Разговоры лидеров стран ведутся в закрытом режиме и никто не имеет возможность их подслушать или ,тем более,записать.

Он отметил, что лично запись не слышал, но усомнился в ее достоверности.

«Вообще-то, эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», – сказал Песков в интервью популярному изданию.

Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал аудиозапись разговора двух мужчин. По словам нардепа, это беседа президентов РФ и Украины Путина и Порошенко от 30 апреля 2015 г., которую смогли заполучить украинские журналисты.

На записи мужчина с голосом Порошенко очень вежливо отвечает на вопросы собеседника с голосом Путина. «Рад слышать», «Если будет Ваше желание», «Готов посмотреть», – повторяет он. Пока не известно готов ли Деркач предоставить доказательства подлинности записи. В противном случае ему грозит судебное разбирательство за клевету.