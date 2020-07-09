Daclatasvir какой фирмы лучше выбрать Дмитрий Ярош не советует силам,придерживющихся левых взглядов,поднимать мятеж в Украине » Девушка засняла возле американской военной базы странную рептилию Девушка засняла возле американской военной базы странную рептилию, которую попросила идентифицировать своих друзей. Однако это оказалось не так просто и вызвало сразу несколько конспирологических историй. Американка прогуливалась на природе и заметила странное существо. Внешне оно напоминало ящерицу, но в нём было что-то от человека. Если рептилоиды существуют, то, похоже, они выглядят именно так. Правда, у пользователей Сети к видео есть вопросы. Жительница города Боулдер Сити в загадочном штате Невада, где вода может течь вверх, 30 июня вышла на прогулку и, похоже, обнаружила пришельцев, даже не вторгаясь на территорию «Зоны 51», до которой от её дома более ста километров. Проходя мимо скалы, американка заметила на ней большую ящерицу и решила подойти поближе. Однако существо выглядело настолько необычно, что она тут же достала телефон и начала его записывать. Животное повисло на камне, зацепившись за него своими четырьмя чрезвычайно длинными пятипалыми лапками, которые казались даже длиннее хвоста. Кожа ящерицы выглядела коричневой с многочисленными бугристыми чешуйками песчаного цвета. Загадочный рептилоид неподвижно грелся на солнышке, прищурив глаза, и, кажется, не замечал присутствие человека. Получившийся ролик оператор опубликовала в TikTok, сопроводив видео хештегом «пришелец» и попросив зрителей идентифицировать существо. За неделю видео набрало 2,7 миллиона просмотров и почти 557 тысяч лайков. Поначалу никто не выдвигал никаких версий, и комментаторов это беспокоило. В итоге что это за рептилия узнать так и не удалось, а ее странность списали на «опыты в зоне 51».

загрузка...