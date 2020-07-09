Девушка засняла возле американской военной базы странную рептилию, которую попросила идентифицировать своих друзей. Однако это оказалось не так просто и вызвало сразу несколько конспирологических историй.
Американка прогуливалась на природе и заметила странное существо. Внешне оно напоминало ящерицу, но в нём было что-то от человека. Если рептилоиды существуют, то, похоже, они выглядят именно так. Правда, у пользователей Сети к видео есть вопросы.
Проходя мимо скалы, американка заметила на ней большую ящерицу и решила подойти поближе. Однако существо выглядело настолько необычно, что она тут же достала телефон и начала его записывать.
Животное повисло на камне, зацепившись за него своими четырьмя чрезвычайно длинными пятипалыми лапками, которые казались даже длиннее хвоста.
Кожа ящерицы выглядела коричневой с многочисленными бугристыми чешуйками песчаного цвета.
Загадочный рептилоид неподвижно грелся на солнышке, прищурив глаза, и, кажется, не замечал присутствие человека. Получившийся ролик оператор опубликовала в TikTok, сопроводив видео хештегом «пришелец» и попросив зрителей идентифицировать существо.
За неделю видео набрало 2,7 миллиона просмотров и почти 557 тысяч лайков. Поначалу никто не выдвигал никаких версий, и комментаторов это беспокоило. В итоге что это за рептилия узнать так и не удалось, а ее странность списали на «опыты в зоне 51».
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