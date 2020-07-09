Daclatasvir какой фирмы лучше выбрать

До 2013 года терапия Hepatitis C основывалась исключительно на применении инъекционных лекарств:

Интерферона. Рибавирина.

Побочные явления проявлялись в каждом случае, и переносились слишком тяжело, чтобы можно было продолжать курс до конца. И даже те пациенты, которые закончили лечение, выздоровели не все. Болезнь осталась у половины больных.

Поэтому, когда американские производители медикаментов подтвердили патент на вещество Софосбувир, при использовании которого излечивается 97-99% инфицированных, произошла революция в медицине. Но эйфория долго не продолжалась, так как приобрести действенное лекарство могут только богатые люди. Для большинства населения, и в высокоразвитых западных странах, и в менее развитых, жителям эти медикаменты недоступны по причине дороговизны.

Выход найден после того, как производство на законных основаниях передано индийским фабрикам по выпуску лекарственных средств. Лекарство от гепатита С от индийских производителей имеет много преимуществ. К ним относятся:

невысокая цена лекарств, их может приобрести небогатый человек;

эффект происходит в краткие сроки — от 12 до 24 недель в отличие от терапии при помощи интерферона, когда лечение продолжается год или полтора;

высокий процент выздоровления — до 99%;

на организм таблетки действуют мягко, побочные реакции минимальны;

медикаменты эффективны при таких патологиях, как цирроз печени, ВИЧ-заболевание и онкология;

удобство в применении — один раз за сутки требуется принять одну таблетку.

Причина небольшой стоимости индийских дженериков

Есть факторы, которые влияют на формирование цены аналогов американским противовирусным препаратам. Вот почему цена доступна для пациентов; при производстве дженериков не выделяются финансовые средства для проведения научно-исследовательской работы и клинических исследований; в расходы по производству входят затраты на ежегодные взносы по лицензии, поэтому себестоимость производимых лекарств снижена; применение дешевой рабочей силы и использованных ресурсов: затрат на электроэнергию, на уход за оборудованием.

Даклатасвир успешно применяется при лечении 1, 2, 3, 4 и 5 генотипов гепатита С. Важно определиться с выбором производителя, который зарекомендовал себя как надежный поставщик.

Рекомендации в выборе компании, производящей антивирусные лекарства

Факторы, на которые можно опереться:

опыт предприятия;

история производства и развития;

отзывы покупателей.

Американскими компаниями переданы не только право на производство и разработанная формула, но они также оставили за собой возможность контроля качества. Индийская фармацевтическая промышленность сильно развита, проверки и наблюдение идут со стороны государства и Всемирной организации здравоохранения.

Благодаря всем этим факторам индийские дженерики от гепатита качественные и проверенные.

Наиболее надежные компании, производящие противовирусные препараты против гепатита С:

Natco Pharma;

Hetero;

Zydus Heptiza;

Lucius.

По цене лекарства, производимые большинством индийских компаний, мало отличаются. Надо лишь принять к сведению, что назначать препараты имеет право только медицинский специалист с соответствующим образованием и опытом. Самостоятельно лечиться категорически не рекомендуется.