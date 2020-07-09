Бывшая медсестра заскучала на работе и стала моделью Playboy

Известная 28-летняя секс-символ, модель Playboy и фитнес-тренер из Сан-Франциско, США, Лэйси Кей Сомерс активно ведет страничку в Instagram и всегда не прочь порадовать многочисленных поклонников порцией горячих фото и видео.

Стоит отметить, что Лэйси Кей Сомерс очень популярна в США, Instagram-аккаунт девушки насчитывает более 10,9 млн. фолловеров. До того, как стать моделью красотка выучилась на медсестру, однако работа казалась ей слишком скучной, поэтому теперь девушка зарабатывает на жизнь внешними данными. Звезда сотрудничает с культовым мужским глянцем Playboy, нередко знаменитость можно заметить и на ринге MMA, ведь Лэйси — востребованная ринг-герл.

Примечательно, что семья Лэйси французско-ирландско-немецко-английского происхождения. Кей Сомерс не забывает о творчестве, пробуя себя в роли певицы. Девушка в свободное время играет на фортепиано, танцует в студии, а также усердно занимается спортом, посещая фитнес-клуб и часто выставляя видео с различных тренировок.