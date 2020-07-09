Банановая кожура излечит от головной боли — медики

Чаще всего банановая кожура выбрасывается, и всё же эксперты советуют подумать, прежде чем её утилизировать.

Об этом они пишут на сайте Bright Side.

По мнению врачей, банановая кожура поможет улучшить состояние кожи при внешнем применении, так как богата полезными веществами, среди которых витамин С и Е, а также калий, цинк, железо и марганец. Все они в комплексе способствуют ликвидации воспалительных процессов.

Так как банановая кожура от спелых плодов богата калием, то нанесение на зубы способствует уменьшению на них желтых пятен, которые появляются в результате употребления некоторых напитков, таких как кофе, чай, а также продуктов, в числе которых ягоды. Курильщикам также можно воспользоваться таким методом.

Ещё один бонус — лечение головных болей. Банановую кожуру следует изначально поместить в холодильник на час, после чего часть расположить на лбу, другую — на заднюю часть шеи. Снятие дискомфортных ощущений опять же объясняется наличием в составе K и холодового эффекта. Данный прием можно повторить несколько раз, каждый раз охлаждая оболочку плода.