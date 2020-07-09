Анита Луценко считает подьедание главной проблемой худеющих

Звездный тренер Анита Луценко объявила новый марафон под интригующим названием «14 дней без подъеданий», и рассказала, почему люди набирают лишний вес.

Анита сообщила, что уже 13 июля запускает марафон, который будет направлен на истребление привычки систематически подъедать в течение дня. По словам Луценко, именно эта привычка влияет на вес не лучшим образом. В то же время Анита пообещала рассказать и показать, что нужно делать, чтобы ваше тело стало лучше.

«По опыту я знаю, что одна из причин лишних килограммов и недовольства собой — это постоянное подъедание между приемами пищи, еще это называют «кусочничать». Знакомо? Там кусочек, тут кусочек — и по итогу лишние калории, зудение в голове, что я плохая, а нормально не поела, непонимание, почему я не могу сбросить пару-тройку лишних килограммов. Предлагаю решить эту проблему!» — призывает Анита Луценко.