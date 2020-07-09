2700 лет назад новое смертоносное оружие изменило ход войн в библейском Израиле — ученые

Около 2700 лет назад в библейском Израиле появился новый тип смертоносного оружия: наконечники стрел из медного сплава со втулками были применены ассирийской армией, поставившей регион на колени в VII веке до нашей эры. Группа израильских исследователей задокументировала их использование в сражениях, которые велись здесь в последующие столетия, и дала новое представление о некоторых ключевых моментах истории, в том числе разрушении Иерусалима вавилонянами в 586 году до н. э.

Как объяснил профессор Института археологии при Тель‑Авивском университете Одед Липшиц, эти наконечники стрел давали ассирийцам значительное преимущество, и именно оно могло способствовать их победам.

«Нет сомнений в том, что ассирийская армия могла рассчитывать на значительные технологические достижения на поле боя. Никто не мог противостоять им, когда они осаждали тот или иной город», — заявил Липшиц, который вместе с доктором Гаем Стибелем и Шоном Дугоу является соавтором статьи на эту тему в последнем выпуске Israel Exploration Journal.

Скифо‑иранские наконечники стрел — называющиеся так, потому что поначалу были связаны с кочевым народом из евразийской степи, который древние греки называли скифами, — были обнаружены также во многих местах за пределами Израиля. Самые ранние известные образцы, найденные в Поволжье, датируются концом VIII или началом VII века до н. э.

Скифо‑иранские наконечники стрел Photo credit: INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY/TEL AVIV UNIVERSITY

Согласно статье в Israel Exploration Journal, наконечники характеризовались «втулками, с помощью которых можно прикрепить наконечник стрелки к стержню стрелки, и они имеют либо две грани, либо три грани, либо твердое пирамидальное острие».

Проект ученых Тель‑Авивского университета является первым комплексным исследованием использования наконечников стрел в Южном Леванте. Рассмотрены 359 предметов, найденных при раскопках по всему Израилю.

Анализируя формы и эволюцию наконечников стрел и сравнивая их с другими археологическими данными, — такими как места, где они были обнаружены, и датировки, — ученые смогли задокументировать их использование в течение нескольких столетий, вплоть до начала эллинистического периода, и предложить новое понимание армий, сражавшихся в регионе, и их сражений.

«Мы смогли выделить три основных типа наконечников стрел, которые проследили до Ассирийской империи, вавилонян и Персидской империи, — говорит Одед Липшиц. — Нам показалось особенно интересным, что в течение вавилонского периода мы увидели изменения в используемых наконечниках стрел. Из исторических источников мы знаем, что царь Навуходоносор покорил весь Левант, но потерпел поражение в Египте в 601 году до н. э. Ему понадобились один или два года, чтобы восстановить свою армию. И это событие «отражено» в наконечниках стрел. Вавилоняне разрушили город Ашкелон в 604 году до н.э. и города Иудеи, включая Иерусалим, в 586 году до н. э.: наконечники стрел, которые обнаружены в первом и во втором местах, различны».

Профессор Института археологии при Тель‑Авивском университете Одед Липшиц

Многие наконечники стрел были найдены также в Рамат‑Рахили, которая была административным центром в Иудее и, вероятно, стала лагерем вавилонской армии.

Одед Липшиц отметил: еще одно важное открытие заключается в том, что наконечники стрел, найденные в персидский период, совпадают с наконечниками, найденными в местах великих сражений с греками в других частях древнего мира.

Кроме того, различные конструкции наконечников стрел использовались для различных целей: например, попадание во врагов с очень большого расстояния или проникновение в их доспехи.

«Это действительно было оружием древних времен. И очень интересно видеть, как люди могли изменять его, использовать аэродинамику и технологии для его улучшения», — комментирует Липшиц.

«Каждая империя в регионе становилась таковой после победы над прежней империей: вавилоняне победили ассирийцев, персы завоевали вавилонян. Каждая из этих империй использовала и улучшала оружие, доставшееся от предшественников. Наше исследование останавливается на приходе к власти Александра Великого, потому что с ним, в III и II веках до н. э., все изменилось, хотя мы нашли наконечники стрел, относящиеся даже к римскому времени», — заключает он.

Согласно статье в Israel Exploration Journal, последние свидетельства использования этих специфических наконечников стрел в регионе относятся ко II веку н.э., когда воины‑евреи, вероятно, уже повторно использовали их во время Второго еврейского восстания

Розелла Теркатин. Перевод с английского Семёна Чарного