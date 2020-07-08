За последние сутки на фронте ранены четыре бойца ВСУ

На протяжении последних двадцати четырех часов на территории Луганской и Донецкой областей, где продолжается операция Объединенных сил, члены незаконных вооруженных формирований тринадцать раз открывали огонь по украинским позициям. В результате ВСУ понесли санитарные потери – были ранены четыре военнослужащих.

Враг активно применяет запрещенное соглашениями, достигнутыми в Минске, вооружение, в частности артиллерийские системы и минометы.

В сообщении отмечается: «Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить вооруженную активность».

Также отмечается, что всех украинских военных, которые получили ранения, оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили неотложную помощь врачей. В штабе также подчеркнули: «Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное».