В ближайшие 10 дней Зеленский должен принять важнейшее для Украины решение по выборам в ОРДЛО

Поездка Владимира Зеленского на Одесчину 4-5 июля имела две программы: публичную и закрытую. Причем закрытая — самая интересная. О ней известно то, что она включала длительное времяпрепровождение президента с руководителем его офиса Андреем Ермаком. И главной темой их разговоров были вовсе не изюминки одесской жизни: они обсуждали переговоры в Берлине, в которых принимал участие Ермак, и варианты дальнейших действий в ближайшие дни, недели и месяцы.

Так или иначе, но вскоре станет известно, какой выбор сделал Зеленский. Дело в том, что есть план Козака — Ермака, который всплыл еще на саммите лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря прошлого года. Вкратце этот план заключается в том, что 25 октября проводятся фиктивные выборы в ОРДЛО (одновременно с местными выборами в Украине), после чего ОРДЛО формально возвращается в состав Украины, а де-факто там правят те, кто «избран» 25 октября, причем Киев признает все «органы самоуправления ОРДЛО» (включая «народную милицию», то есть оккупационные войска РФ) и будет их финансировать из госбюджета.

То есть для Украины ничего по существу не меняется, Киев по-прежнему не будет иметь над ОРДЛО никакого контроля, но формально будет провозглашена реинтеграция ОРДЛО — и за это западные страны и Украина снимут с России все санкции, наложенные за агрессию на Донбассе.

Буквально в течение ближайших 10 дней станет окончательно ясно, будет ли реализован этот план. Итак, 14-17 июля, в последнюю пленарную неделю перед каникулами, проект поправок к Конституции или появится — или же не появится. И от этого будет зависеть вся судьба плана Козака — Ермака. Сам этот дедлайн 17 июля связан с процедурными сроками по выборам.

ВР должна принять постановление о местных выборах именно до конца нынешней сессии, т.е. до 17 июля. Сразу после этого ЦИК должна будет принять постановления, необходимые для организации выборов. Если в этих постановлениях будет записано, что на территории ОРДЛО организовать выборы невозможно (именно так поступила ЦИК в 2015-м), то после этого тема проведения в ОРДЛО местных выборов (якобы «по украинскому законодательству») 25 октября будет окончательно закрыта.

В таком случае план Козака — Ермака или будет перенесен (вместе с выборами в ОРДЛО) на неопределенный срок, или же вообще утратит актуальность и будет отправлен в мусорную корзину.