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США увеличит размер помощи Украине на 25 миллионов

Представители Демократической партии США выступили с предложением увеличить размер помощи Украине на 25 миллионов долларов в следующем году, соответственно, ее общая сумма может составить 275 миллионов долларов. Дополнительные средства предполагается потратить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку.

Вместе с тем, отмечается, что на случай каких-либо неоправданных задержек в выплате пособия Конгресс США должен быть проинформирован со стороны главы американского министерства обороны, которым с 2017 года является Марк Эспер. Также известно, что проект бюджета еще должен пройти этапы утверждения в Палате представителей США и в американском Сенате, а потом его сможет подписать глава государства.

Как уже ранее сообщалось, о решении выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве военной помощи в 2020 финансовом году Пентагон сообщил в июне. Данную сумму употребить на дополнительное обучение военнослужащих, закупку оборудования и консультации, «направленные на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии», подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

8 июля, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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1 comment to США увеличит размер помощи Украине на 25 миллионов

  • Анатолий
    08.07.2020 at 10:21 · Reply

    Помощь военная это хорошо НО кто уверен что эти деньги не разворуют ушлые «»начальники «»…Лучше введите своих военных с Германии . а также 6 флот в Чёрное море…А то пока Вы будете лизать жопу кремлёвскому гитлеру его / их там НЕТ / как саранча полезут на Украину..

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