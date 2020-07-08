Политологи Беларуси опасаются введения военного режима

Предстоящие президентские выборы в Беларуси не сулят ничего хорошего, и они могут закончиться введением военного режима в стране. Такое мнение прозвучало от политолога Павла Усова. Он напомнил, что 3 июля, в День независимости, в стране были задержаны 17 человек.

Если Лукашенко снова одержит победу на выборах, он введет военный режим в Беларуси. Политолог подчеркнул, что последние задержания в стране являются сознательной тактикой руководства, и она направлена на устрашение населения. Лукашенко, а также его окружение, боятся подобных акций, когда люди выражают свое недовольство.

По мнению Усова, белорусский лидер ничего не делает, чтобы вернуть доверие граждан, и люди уже понимают, что в сложившейся ситуации власти страны рассчитывают только на силовые сценарии.

Эксперт не сомневается в том, что после выборов, которые состоятся в августе, Лукашенко сможет окончательно оформиться как военный правитель,

который существует за счет репрессий, а не общественной поддержки.

Своих ближайших конкурентов на выборах Лукашенко уже успел устранить. В частности, недавно был задержан банкир Виктор Бабарико, которого считали главным конкурентом действующего главы государства на выборах.