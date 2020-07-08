Почему нельзя пить кофе в жару

Специалисты рассказали, что чрезмерное увлечение кофе в жару может спровоцировать серьезные проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что жаркая погода дает огромную нагрузку на организм, а если злоупотреблять кофе, то сосуды могут просто не выдержать.

Кроме того, кофе считается одним из напитков, которые способствуют выведению жидкости из организма. Кофе имеет очень мощное мочегонное действие , и если пить его в жару, можно заработать обезвоживание. Эффект усилится в том случае, если человек пьет очень горячий кофе. После этого начинается обильное потоотделение, из-за чего организм теряет еще больше жидкости.

С большой осторожностью к этому напитку нужно относиться в случае, если вы целый день проводите в жарком помещении или под прямыми лучами солнца. Употребление всего лишь одной чашки кофе может грозить тепловым ударом. Специалисты подчеркнули, что самую большую опасность этот напиток представляет для пожилых людей, а также для пациентов, входящих в группу риска по заболеваниям сердца и сосудов.