В сети разгорелись споры о стоимости выступления Софии Ротару

Концертный директор Софии Ротару ранее заявил о том, что бизнесмены готовы платить за ее выступления на корпоративах миллионы. Сергей Лавров утверждал, что за один концерт Ротару может получить до 100 тысяч долларов.

Заявление директора высмеял музыкальный критик Соседов, который подчеркнул, что София Михайловна давно не стоит таких денег, но ее продолжают искусственно пиарить.

«60-80 тысяч долларов – да. Но даже это много. Даже двадцать тысяч долларов платить за абсолютно фанерный концерт – много. Не надо изображать, что Ротару так же популярна, как и тридцать лет назад. Она уже давно не имеет такого успеха, как ранее заявил», — отметил музыкальный критик.

Также он обратился к Лаврову и попросил его больше не рассказывать сказки о том, насколько востребована Соня.

По мнению Соседова, сейчас у людей совершенно другие кумиры, и это не София Михайловна, и даже не Алла Пугачева. По мнению критика, о востребованности певицы специально пишут, чтобы показать, что якобы мода меняется, а София Михайловна всегда остается. Также Соседов указал на то, что на новогодних огоньках Ротару появляется просто с ужасными и однообразными песнями, которые точно нельзя назвать искусством.