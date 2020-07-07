В Китае вслед за Монголией обнаружили бубонную чуму

Вспышка бубонной чумы, выявленная на прошлой неделе в Монголии, распространилась на северные районы КНР.Как сообщает Bloomberg , Китай подтвердил один случай бубонной чумы в северной провинции Внутренняя Монголия.

В настоящее время пациент госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Комиссия здравоохранения Баяннура объявила третий уровень опасности в регионе, предупреждающее о риске передачи инфекции от человека к человеку и призывающее граждан сообщать о мертвых животных, подозрительных случаях чумы и пациентах, у которых по неизвестным причинам началась лихорадка.

Бубонная чума, известная как «черная смерть», убила 50 миллионов человек во время пандемии в Европе в 14 веке и около 12 миллионов во всем мире в 19 веке. Сейчас это самый распространенный вид чумы, и его можно лечить антибиотиками.

В начале июля Монголия сообщила о двух случая бубонной чумы в двух сомонах аймака Ховд на границе с Россией, где был незамедлительно объявлен карантин. Больных изолировали; проезды к районам, где были зафиксированы случаи заболевания, перекрыты. По данным медиков, одна из заболевших прямо контактировала с более чем 60 людьми, а ее опосредованные контакты охватывали почти 400 человек.

Причин для беспокойства из-за вспышки бубонной чумы в Монголии нет, так как местные власти оперативно отреагировали и приняли все необходимые меры, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Улан-Баторе.

«В Монголии есть природные очаги чумы. Болезнь распространяется тарбаганами (млекопитающее рода сурков). Проблема в том, что местные жители, несмотря на запреты и рекомендации местных властей, на них продолжают охотиться и употребляют их в пищу, так как это является местным деликатесом», — пояснили в посольстве.

Во Внутренней Монголии в ноябре прошлого года было выявлено четыре случая бубонной чумы. Мадагаскар наблюдает некоторое количество заболевших почти каждый год в период с сентября по апрель.