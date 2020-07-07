В июне украинцы продали долларов на 177 миллионов больше,чем купили

Украинцы в июне текущего года продали через банковскую систему 1,281 млрд долл., или на 177,4 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превышает ее покупку седьмой месяц подряд.

С начала года, за январь-июнь, украинцы продали через банковскую систему на 748,2 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару — на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.